شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فيوتشر وبول الأوغندى فى إياب تمهيدى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق فيوتش بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق، لمواجهة بول الأوغندي فى إياب الدور التمهيدي الأول بالكونفدرالية، والتى يبحث خلالها فيوتشر عن حجز تأشيرة التأهل إلى الدور التمهيدي الثانى.

موعد مباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي

تقام مباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي غدا السبت 17 سبتمبر، فى التاسعة مساءً باستاد السلام.





نتيجة مباراة الذهاب بين فيوتشر وبول الأوغندي

انتهت مباراة الذهاب التي جمعت فيوتشر وبول جينجا الأوغندي، والتي أقيمت باستاد سانت ماري بمدينة كمبالا الأوغندية، بالتعادل السلبي بين الفريقين، وتعتبر هذه المباراة تاريخية لفريق فيوتشر، والذى يشارك لأول مرة فى تاريخه بالبطولات الأفريقية، بعدما قدم عرضاً قوياً فى أول موسم له بالدوري المصري ليحجز بطاقة المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية.

استبعاد جنش ورفعت من مباراة فيوتشر وبول

كشف مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، عن العقوبة التي وقعها النادي على ثنائي الفريق، أحمد رفعت، ومحمود عبد الرحيم جنش، وذلك بعد المشادة التي وقعت بينهما عقب نهاية مباراة الذهاب في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت بمدينة كمبالا وانتهت بالتعادل السلبي، وقال المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: النادي قرر استبعاد الثنائي، أحمد رفعت ومحمود عبد الرحيم جنش، من المباراة المقبلة أمام بول الأوغندي، وقرر أيضاً توقيع غرامة مادية ضخمة على كلا اللاعبين.