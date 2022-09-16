الامارات | تن هاغ واثق من تسجيل رونالدو المزيد من الأهداف لمان يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد إيريك تن هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم ثقته في أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيسجل المزيد من الأهداف، وذلك بعد أن سجل أول أهدافه في الموسم الجاري أمس الخميس. وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد من ضربة جزاء في المباراة التي انتهت بفوز الفريق على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي 2 / صفر مساء أمس في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ولم يشارك رونالدو أساسيا في أي من المباريات الأربع الماضية لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يقدم الأداء المنشود في المباراة التي خسرها مانشستر على ملعبه أمام ريال سوسييداد الإسباني صفر / 1 في الجولة الأولى من مباريات الدوري الأوروبي. لكنه شارك أساسيا في مباراة أمس وسجل الهدف الثاني من ضربة جزاء ليعزز فوز الفريق الذي حصد بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي.

وكان الهدف هو الـ 699 لرونالدو (37 عاما) في منافسات الأندية والأول له في بطولة الدوري الأوروبي، وقد أصبح شيريف تيراسبول النادي رقم 124 الذي يزور رونالدو شباكه، وقال تن هاج إنه يتوقع الكثير من رونالدو هذا الموسم. وقال تن هاغ:"كان بحاجة إلى هذا الهدف. كان قريبا من التسجيل في عدة مرات، وكما ترون، هو كان بحاجة شديدة إلى التهديف. نحن سعداء من أجله، وكان الفريق يرغب أن يسجل هذا الهدف."