إقامة مباراة فاصلة بين مصر والجزائر للوصول لكأس العالم!.. ناقد رياضي يوضح

الشارقة - اميمة ياسر -

أثارت أنباء إقامة مباراة فاصلة بين منتخبيّ مصر والجزائر للوصول لبطولة كأس العالم 2022 بقطر جدلاً واسعاً خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في حالة اتخاذ قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" باستبعاد منتخب الأكوادور.

وكشف الناقد الرياضي علاء عزت حقيقة إقامة مباراة فاصلة بين مصر والجزائر اللوصول لكأس العالم بقطر، مؤكداً ان هذا الأمر صعب للغاية، لافتاً إلى أنه في حالة استبعاد الإكوادور سيكون الأقرب منتخب إيطاليا.

وأوضح عزت، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الفترة الأخيرة شهدت أخباراً كثيرة بخصوص احتمالية مشاركة مصر بكأس العالم بقطر، ولكن هذا الأمر لن يتحقق.

وأكد الناقد الرياضي أن كل هذه التصريحات مجرد دعاية وليس لها أساس من الصحة، ولن تكون هناك مباراة بين الجزائر ومصر لتحديد فريق يصل لـ كأس العالم.

ولفت عزت، إلى أن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق جعل الجميع يعيش الحلم، ولكن فى الحقيقة لن تصل مصر أو الجزائر لكأس العالم في قطر، ولكن من الممكن أن تكون إيطاليا.