شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. قمة أفريقية تنتهى بالتعادل الإيجابى 1/1 على شط الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الأهلى مع الزمالك بهدف لكل فريق باستاد برج العرب فى مثل هذا اليوم 16 سبتمبر 2012، تقدم محمد إبراهيم للزمالك، وتعادل محمد بركات فى ختام مباريات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ليصعد الأهلى ويودع الزمالك المنافسات، واستطاع المارد الأحمر فى نهاية المشوار أن يتوج بطلا لدورى أبطال أفريقيا.

وكانت القرعة قد أوقعت قطبى الكرة المصرية فى مجموعة واحدة بدور الثمانية، ليفوز الأهلى بالمباراة الأولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل الأحمر والأبيض فى اللقاء الثانى ليودع الفارس الأبيض البطولة.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.