شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه منتخب الشباب ودياً الأربعاء فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش بقيادة علاء عبد العال على مواجهة منتخب الشباب بقيادة محمود جابر ودياً الأربعاء المقبل بمعسكر الفريق المغلق بالإسكندرية.

ويبحث الجهاز الإدارى للطلائع عن مباراة ودية أخرى لتقام فى معسكر الإسكندرية لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى الطلائع الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

جدير بالذكر أن مسئولي الجبلاية قد حددوا يوم 16 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق الموسم الجديد.

وتعاقد طلائع الجيش مع ثمانية صفقات جديدة استعداداً للموسم الجديد وهى :"محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ اسلام محارب ـ مصطفي الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر.