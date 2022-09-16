شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يفتح أبوابه للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو هيئة استاد القاهرة برئاسة وليد عبد الوهاب أبواب الاستاد، اليوم الجمعة، أمام الشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية المختلفة.

وشهد الاستاد إقبالا كبيرا من الشباب من مختلف الفئات العمرية للمشاركة فى الأنشطة الرياضية من جرى وتزلج ومشى ودراجات.

وتقرر نهاية الشهر الماضى تعيين وليد عبد الوهاب رئيسا لهيئة استاد القاهرة الدولى، حيث كان يتولى منصب قائما بأعمال المدير التنفيذي لاستاد القاهرة الرياضي.

ونجح استاد القاهرة خلال السنوات الماضية في استضافة العديد من البطولات والمباريات الكبرى على رأسها بطولة أمم افريقيا 2019 و مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية ومباريات منتخب مصر في وجود وليد عبد الوهاب الذي نال إشادة المسئولين لعمله الجاد في ظهور الاستاد بشكل مشرف والعمل علي إنهاء أي صعوبات.