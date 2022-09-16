شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه أسوان وطلائع الجيش استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تم الاتفاق على مواجهة أسوان وطلائع الجيش وديا فى إطار فترة الإعداد للموسم الجديد، موضحاً أن الأهلى سيواجه بتروجت وديًا يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقى مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجارى.

ويأتى ذلك ضمن فترة ‏الإعداد التى يخوضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد، الذى يبدأ فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيرى التونسى أو الجيش ‏الرواندى.‏

وخاض الأهلى مرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، فيما يخوض اللاعبون مرانا ثانيًا مساء اليوم، في إطار سعي الجهاز الفني للارتقاء بالنواحي البدنية والخططية والوصول باللاعبين الى أعلى مستوى.

وأجرى لاعبو الأهلي أمس فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف ‏الجهاز ‏الطبي للفريق، واشتملت على إجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ‏ضمن الخطوات التي يتم ‏اتباعها في الملف الطبي للتحضير للموسم الجديد.‏

وكان لاعبو الأهلي قد أجروا قياسات بدنية وعضلية واختبارات ‏لقوة التحمل، ‏والاختبارات ‏الخاصة ببصمة القدم، وفقًا لأفضل ‏المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية ‏الأوروبية والتي ‏تسهم في التوقع ‏المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ بعض ‏التدابير التي تمنع ‏حدوث ‏الإصابات.‏