شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة مهنئاً شقيقه بالانتقال للإسماعيلى: إن شاء الله تكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عبد الله جمعة، لاعب نادى الزمالك، شقيقه صالح جمعة، بعد انضمامه إلى النادى الإسماعيلى لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر، وذلك بعد فسخ تعاقده مع فريقه السابق سيراميكا بالتراضى.

وكتب عبد الله جمعة عبر حسابه على لإنستجرام: مبروك يا أغلى الناس إن شاء الله تكسر الدنيا فى الدراويش.

أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومي، بصفة رسمية إجراءات التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا لمدة ثلاثة مواسم مقبلة فى صفقة انتقال حر.

واجتاز صانع الألعاب المميز الاختبار الطبي بنجاح ليتم حسم كافة الأمور التعاقدية في ظل رغبته بالانضمام لصفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواصل مسئولو الدراويش صفقاته المميزة وإبرام تعاقدات من العيار الثقيل سعيًا لعودة النادى إلى مكانته الطبيعية منافساً وحاصداً للألقاب.