«الهبوط للدرجة الرابعة».. خبير لوائح يفجر مفاجأة لـ الأهلي بسبب قضية كهربا

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، أن النادي الأهلي "هو صاحب اليد في رحيل محمود عبدالمنعم كهربا عن صفوف الزمالك، والانضمام لديسبورتيفو أفيش البرتغالي" قبل العودة لمصر من بوابة الأحمر.

وقال بيومي، في تصريحات ببرنامج "الريمونتادا" الذي يقدمه الإعلامي ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، إن "كهربا لديه عقوبة صدرت من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب أزمته مع الأبيض".

وأضاف خبير اللوائح الرياضية: "الغرامة الموقعة على كهربا ليست بالمناصفة بينه وبين نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، وإنما يجب التنسيق بين اللاعب والنادي البرتغالي من أجل دفع المبلغ بشكل تضامني".

وواصل: "عملية رحيل كهربا عن الزمالك وانضمامه لأفيش ومن ثم الأهلي عملية معقدة، ومن الواضح أن الأهلي وراء الموضوع ولكن لا يوجد ما يثبت هذا".

وتابع محمد بيومي: "لو ثبت تورط الأهلي في رحيل كهربا عن الزمالك أو صرح اللاعب بأن الأهلي كان السبب وراء رحيله عن القلعة البيضاء، في هذه الحالة العقوبة التي ستوقع على الأهلي الهبوط إلى الدرجة الأدنى وهي الدرجة الرابعة.. أنا عارف ناس كتير هتزعل وهيطلعوا يشتمونا على هذا الكلام، ولكن أنا أتحدث في قانون وليس رأي".