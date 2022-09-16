شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة ومحمد شريف يشاركان فى مران الأهلى بشكل تدريجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلى مراناً صباح اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، وشهد مران اليوم مشاركة محمد مجدى أفشة ومحمد شريف فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجى.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى، أنه تقرر منح أفشة وشريف فترة أكبر فى المران وبشكل تدريجى لحين المشاركة بصورة طبيعية وفقا لحالة كل منهما.

ويخضع أفشة لبرنامج تأهيلي بعد إجرائه عملية "فتق فى جدار البطن" بأحد ‏المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر، بينما نفذ محمد شريف برنامجا تأهيليا، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، وشهدت ‏الفترة الأخيرة تحسن حالة اللاعب بشكل كبير.‏

وعاد الأهلي للتدريب على فترتين صباح ومساء اليوم الجمعة، بعدما خاض مران الأمس على فترة واحدة مسائية، ويتدرب الأهلي على فترتين الأيام الحالية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبي الفريق لكن مران الأمس تم على فترة واحدة.

وخاض الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش استعدادًا ‏للموسم الجديد، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع ‏اللاعبين أعقبها فقرة الإحماء ثم تدريبات الكرة ، فيما يؤدي تدريباته اليوم الجمعة على فترتين ، صباحية ومسائية، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي حدده كولر، على أن يبدأ تطبيق نظام اليوم ‏الكامل في التدريبات ابتداء من يوم الأحد المقبل.

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر الجاري استعداداً للموسم الجديد الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ‏الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش ‏الرواندي.‏