شكرا لقرائتكم خبر عن عداد الميركاتو الصيفى 80 صفقة.. أسوان يتصدر القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت أندية الدورى المصرى تبحث عن تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات خلال الميركاتو الصيفى الجارى، استعداداً لموسم قوى مرتقب انطلاقه منتصف أكتوبر المقبل، وتصدر فريق أسوان قائمة أكثر الفرق تدعيما للصفوف فى معركة الميركاتو بـ10 صفقات، وبلغ إجمالى الفقات 80 صفقة حتى الآن.

بينما يعانى فاركو من أزمة إيقاف القيد التى حرمت الفريق من التعاقد مع صفقات جديدة، فيما لم تعلن أندية، المقاولون وغزل المحلة والداخلية عن صفقات رسمية حتى الآن.

1ـ الأهلي "3 صفقات"

برونو سافيو ـ مصطفى سعد ميسي ـ شادي حسين

2 ـ الزمالك "6 صفقات"

زكريا الوردي ـ إبراهيم نداي ـ نبيل عماد دونجا ـ عمر جابر ـ مصطفى الزناري ـ محمد صبحي .

3ـ الاسماعيلي "9 صفقات"

صالح جمعة ـ كريم عرفات ـ باسم مرسي ـ الغاني ياو أنور ـ الإيفواري عبدالقادر كوليبالي ـ حمدي النقاز ـ فراس شواط ـ نور الزموري - محمود الشبراوي.

4ـ الاتحاد السكندرى "7 صفقات"

ناصر ناصر ـ اسلام عبد النعيم ـ المهدي سليمان ـ الفلسطيني محمد صالح ـ أحمد عيد ـ علي أبو طالب ـ أحمد سيد غريب.

5ـ بيراميدز "3 صفقات"

كريم حافظ ـ المغربي محمد الشيبي ـ مصطفى فتحي

6ـ فيوتشر "صفقتين"

مهند لاشين ـ علي الفيل

7ـ البنك الأهلي "5 صفقات"

محمد أبو جبل ـ أحمد توفيق ـ اسلام جابر ـ أسامة فيصل ـ حمدي علاء

8ـ سيراميكا "7 صفقات"

جون إيبوكا ـ أحمد ياسر ريان ـ أحمد رمضان بيكهام ـ محمد شكري ـ محمد عبد الحفيظ زلاكة ـ أحمد القرموطي ـ عبد الرحمن السكران

9ـ سموحة "4 صفقات"

النيجيري جونيور أجاي ـ الفلسطيني محمد رشيد ـ محمود الملك ـ أحمد حسين.

10 ـ أسوان "10 صفقات"

ماليك إيفونا ـ محمود عبد الحكيم ـ المغربي أحمد بلحاج ـ يوسف أحمد حسن ـ إبراهيم عايش ـ محمد شيكا ـ محمود صابر ـ عبد الرحمن عشري ـ ميدو العطار ـ الليبي محمود بن والي.

11 ـ حرس الحدود "4 صفقات"

محمود صالح ـ أحمد السباعي ـ الفلسطيني محمد درويش ـ إسلام جابر.

12ـ طلائع الجيش "8 صفقات"

محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ اسلام محارب ـ مصطفي الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر.

13ـ إنبي "5 صفقات"

النيجيري جوزيف أتولي ـ أحمد أمين أوفا ـ سيف الخشاب ـ أحمد كالوشة ـ أحمد صبيحة

14ـ المصري "7 صفقات"

الجزائري عبد الرحيم دغموم ـ الجزائري عماد الدين بوبكر ـ مروان حمدي ـ النيجيري أنتوي أوكبوتو ، حسين السيد ـ محمد دبش ـ عمرو سعداوي .

15 ـ المقاولون العرب

لم يعلن عن صفقات رسمية حتى الآن

16ـ فاركو

إيقاف قيد يمنع النادي من تسجيل أي صفقات

17ـ الداخلية

لم يعلن عن صفقات حتى الآن

18ـ غزل المحلة

لم يعلن عن صفقات حتى الآن