شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حسين السيد في مهمة استعادة التألق مع النادي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوص حسين السيد، أحد الوافدين إلى النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، تحديا جديدا، باحثا عن استعادة التألق وطرق أبواب المنتخب الوطني، من بوابة الفريق البورسعيدي، بعدما انتقل من بيراميدز إلى المصري أملا في المشاركة واثبات الذات تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال.

وأتم مجلس ادارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع حسين السيد، مدافع فريق بيراميدز، بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2025/2024 ، وذلك بعد حصول النادي المصري على الاستغناء الخاص باللاعب من نادي بيراميدز .

حسين السيد، والبالغ من العمر 30 عامًا يشغل مركز الظهير الأيسر ، وقد سبق له تمثيل منتخبات مصر في كافة المراحل السنية، علمًا بأنه قد بدأ مسيرته الكروية في ناشئي النادي الأهلي قبل أن ينتقل لصفوف فريق مصر المقاصة حيث تألق بشدة بين صفوفه تحت الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الحالي للمصري.

عاد مارسيلو إلى الأهلي مرة أخرى قبل أن يشد الرحال إلى الدوري السعودي ليلعب ضمن صفوف فريق الاتفاق ، ليعود للدوري المصري مرة أخرى منتقلًا لصفوف فريق طلائع الجيش ومن بعده الاسماعيلي قبل أن ينضم لصفوف فريق بيراميدز مطلع الموسم الماضي، لتبدأ مفاوضات القلعة الخضراء معه عن طريق ياسر يحيى والأستاذ محمدموسى عضوا مجلس إدارة النادي المصري والمكلفيْن من قبل المجلس بإنهاء الصفقة مع إدارة نادي بيراميدز ممثلة في مديره التنفيذي ممدوح عيد والذي توجهت له إدارة المصري بالشكر لمجهوده في إتمام الصفقة.