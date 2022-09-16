شكرا لقرائتكم خبر عن 88 محترفاً فى تاريخ الإسماعيلى بعد التعاقد مع 5 صفقات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، فى التعاقد مع 5 لاعبين حتى الآن من جنسيات مختلفة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه المختلفة استعدادًا للموسم الكروى الجديد 2022 / 2023.

وكان الدراويش قد أتم التعاقد رسميًا خلال الساعات القليلة الماضية مع 8 لاعبين وهم الغانى ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالى والتونسيون حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعه بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات من نادي فيوتشر لمدة موسمين.

وكان آخر اللاعبين الأجانب هو "شواط" وحسب المعلومات المتاحة فأصبح يحمل رقم 88 لاعبًا من 34 جنسية بينهم 25 لاعبًا عربيا، وذلك على النحو التالى.

* 71 لاعبًا من قارة أفريقيا "نيجيريا وغانا والسودان وغينيا وغينيا بيساو ومالي وسيراليون وكينيا وموزمبيق وبنين وأنجولا وكوت ديفوار والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسنغال والكاميرون وتنزانيا ونامبيا وأوغندا وزامبيا وجامبيا"

* 8 لاعبين من قارة أوروبا "اليونان وألبانيا ويوغسلافيا"

* 5 لاعبين من قارة آسيا "الأردن والعراق ولبنان وفلسطين"

* 4 لاعبين من قارة أمريكا الجنوبية "كولومبيا والبرازيل وبوليفيا والأرجنتين"

وتتصدر دولة نيجيريا فى قائمة اللاعبين الذين انضموا إلى صفوف الدراويش برصيد 13 لاعبًا وهم جون أوتاكا وعبد الرازق محمد وروبرت أكوري وجون جامبو وسولمون ويوسف أتاندا وجون آويري وجودوين أندبيسي وكلاتشي وكينيث أكوكشيكو وأوكيكي أفولابي وأودا مرشال وتارو جودوزيل.

وفي المرتبة الثانية دولة غانا برصيد 11 لاعبًا وهم هارونا يوسف وروبورت كانون والبرنس أركو وجون آنطوي وبشير عبدول وإيمانويل بناهيني وأنوبا ثيوفيلوس وتوريك جبرين وريتشارد بافور وتوماس آبي وياو أنور.

7 لاعبين من تونس محمد السليتي ولسعد الجزيري وفخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوي وحمدي النقاز ونور الدين الزموري وفراس شواط

6 لاعبين من اليونان وهم منكاريوس ويانجو وديماندلوس ومانولي وجفلاس وباتسو بالإضافة إلي مثلهم من السودان حيث تواجد كلا من بابكر النور وخضر وأمان وكمال أبو نوره وأنس النور وريتشارد جاستن.

بينما 4 لاعبين من غينيا وهم محمد سيلا وممادوكيتا وجاباتي وصموئيل جونسون، وأيضا من مالي وهم عثمان فاروتا وعبد الرحمن تراوري ومحمد تراوري وموسي كمارا، ومن كوت ديفوار عبد الله كوليبالي وكوفي ميشاك وجان موريل وعبد القادر كوليبالي ومن الجزائر أمير سعيود ورضوان شريفي ومحمد بن خماسة.

وتواجد ضمن صفوف الإسماعيلي لاعبان من كل من أنجولا "جورج سلينو وآري بابل “، والمغرب ” عبد القادر البرازي وعبد السلام بن جالون “، والعراق ” مصطفى كريم وهمام طارق “، وليبيا ” نادر الترهوني ومحمد الترهوني “، وبنين ” بيدى جوناس وباسكال أنغان".

فى حين انضم للدراويش أيضًا كلا من السنغالي آمين دابو واليوغسلافي روللي مانكوفيتش والسيراليوني أبو بكر كمارا والكيني سيمون مولاما والأردني عامر شفيع والموزمبيقي داريو كان وألباني خافيير سوكاي واللبناني جهاد محجوب والبرازيلي ألكسندر لوبيز والكولومبي دييجو كالديرون والكاميروني كريستوفر مندوجا والناميبي بنسيون شيلونجو والتنزاني يحيي زايد والأوغندي باتريك كادو ومن غينيا بيساو بيكيتي دى سيلفا والزامبي جاستن شونجا والبوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والأرجنتيني دييجو فيرناندو بجانب الفلسطيني خالد النبريصي.