شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود اليوم للتدريب على فترتين صباحية ومسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريب على فترتين صباحاً ومساءً اليوم ،الجمعة، بعدما خاض مران الأمس على فترة واحدة مسائية ، ويتدرب الأهلي على فترتين الأيام الحالية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبي الفريق لكن مران الأمس تم على فترة واحدة .
وخاض الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش استعدادًا للموسم الجديد، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين أعقبها فقرة الإحماء ثم تدريبات الكرة ، فيما يؤدي تدريباته اليوم الجمعة على فترتين ، صباحية ومسائية، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي حدده كولر، على أن يبدأ تطبيق نظام اليوم الكامل في التدريبات ابتداء من يوم الأحد المقبل.
وأجرى لاعبو الأهلي فحوصات طبية شاملة أمس داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف الجهاز الطبي، اشتملت على إجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ضمن الخطوات التي يتم اتباعها في الملف الطبي للتحضير للموسم الجديد.
ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 سبتمبر الجاري استعداداً للموسم الجديد الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي.
وشارك محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبا الفريق في التدريبات البدنية، وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يخوضه الثنائي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.