شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود اليوم للتدريب على فترتين صباحية ومسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريب على فترتين صباحاً ومساءً اليوم ،الجمعة، بعدما خاض مران الأمس على فترة واحدة مسائية ، ويتدرب الأهلي على فترتين الأيام الحالية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبي الفريق لكن مران الأمس تم على فترة واحدة .

وخاض الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش استعدادًا ‏للموسم الجديد، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع ‏اللاعبين أعقبها فقرة الإحماء ثم تدريبات الكرة ، فيما يؤدي تدريباته اليوم الجمعة على فترتين ، صباحية ومسائية، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي حدده كولر، على أن يبدأ تطبيق نظام اليوم ‏الكامل في التدريبات ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وأجرى لاعبو الأهلي فحوصات طبية شاملة أمس داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف ‏الجهاز ‏الطبي، اشتملت على إجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ‏ضمن الخطوات التي يتم ‏اتباعها في الملف الطبي للتحضير للموسم الجديد.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر الجاري استعداداً للموسم الجديد الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة ‏الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش ‏الرواندي.‏

وشارك محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبا الفريق في ‏التدريبات البدنية، وفقًا للبرنامج التأهيلي ‏الذي يخوضه الثنائي تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏