شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه صيد الدقى فى بطولة منطقة الجيزة للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، فريق كرة السلة بنادى الزمالك بقيادة أحمد مرعى المدير الفنى مع نظيره صيد الدقى فى إطار مباريات منطقة الجيزة لكرة السلة.

وتقام مباريات الدورة المجمعة الأولى فى الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجارى، بينما تقام المجموعة الثانية خلال أكتوبر المقبل.

وشارك الزمالك فى منافسات بطولة الوحدة الدولية، التى أقيمت خلال الفترة من 19 إلى 27 أغسطس الماضى وتوج الزمالك بالكأس بعد الفوز بمباريات البطولة.

وجاءت قائمة "سلة الزمالك" كالتالي:- أدهم عصام وعبد الرحمن سعد وإسلام سالم وحازم المشد وعمر هشام وأحمد عزب وأحمد يأسر عبد الوهاب ومعاذ أيمن ومصطفى كيجو وعلى حجازى وتيريل تو هولواي وأحمد نضال.

ويتكون الجهاز الجديد لسلة الزمالك من: أحمد مرعي مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا مساعدا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامى العايدى الإدارى.