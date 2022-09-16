شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلى الكاميرون اليوم لمواجهة إيليكت التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر الفريق الكروى للزمالك اليوم متوجها إلى الكاميرون استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته ونتائجه الرائعة خلال الفترة الماضية والتي حقق فيها الفريق بطولتى الدورى والكأس .

ويلتقى الزمالك مع إيليكت التشادى يوم 18 سبتمبر المقبل على أن يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع بإستاد القاهرة .

ومن المقرر أن يغادر الفريق على متن طائرة خاصة أسوة بما يحدث في السفريات الأخيرة لإراحة اللاعبين بشكل جيد قبل المباريات القوية ، وحتى يعود الفريق بأسرع وقت ممكن استعدادا للقاء العودة .

من ناحية أخرى شهدت تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مؤخرا الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورحيلة، مشاركة إمام عاشور لاعب الوسط بشكل طبيعي .

وخاض عاشور التقسيمة الفنية برفقة زملائه بشكل طبيعي، وظهر بصورة طيبة، بعدما تعرضه لإصابة بكدمة خفيفة في اليد خلال التدريبات الأخيرة.