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الزمالك يسافر إلى الكاميرون اليوم لمواجهة إيليكت التشادى

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القاهرة - سامية سيد - يسافر الفريق الكروى للزمالك اليوم متوجها إلى الكاميرون استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته ونتائجه الرائعة خلال الفترة الماضية والتي حقق فيها الفريق بطولتى الدورى والكأس .

ويلتقى الزمالك مع إيليكت التشادى يوم 18 سبتمبر المقبل على أن يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع بإستاد القاهرة .

ومن المقرر أن يغادر الفريق على متن طائرة خاصة أسوة بما يحدث في السفريات الأخيرة لإراحة اللاعبين بشكل جيد قبل المباريات القوية ، وحتى يعود الفريق بأسرع وقت ممكن استعدادا للقاء العودة .

من ناحية أخرى شهدت تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مؤخرا الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورحيلة،  مشاركة إمام عاشور لاعب الوسط بشكل طبيعي .

وخاض عاشور التقسيمة الفنية برفقة زملائه بشكل طبيعي، وظهر بصورة طيبة، بعدما تعرضه لإصابة بكدمة خفيفة في اليد خلال التدريبات الأخيرة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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