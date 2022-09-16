نجم مانشستر يونايتد يكشف سر "احتفال الشنكار" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف جايدون سانشو، نجم مانشستر يونايتد، السر وراء احتفاله برفع "الشنكار" (أو واقي الساق) بعد هدفه في شباك شيريف تيراسبول المولدوفي بالدوري الأوروبي، مشيرًا إلى أنه شعر بالإحباط بعد استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا.

وسجل سانشو هدفًا في فوز مانشستر يونايتد على شيريف بنتيجة 2-0 مساء أمس الخميس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وفاجأ سانشو الجميع برفعه "الشنكار"، احتفالًا بالهدف.

وقال سانشو لدى سؤاله عن سر احتفاله، فيما أبرزته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، "طفل صغير أعطاني الشنكار المرسوم عليه صورتي، وطلب مني أن أرتديه خلال المباراة، فقلت له ليس لدي مشكلة".

وأضاف "رفعت الشنكار بعد الهدف كي أؤكد للطفل أنني أرتديته كما قلت له".

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف إهداء طفل صغير سانشو "الشنكار".

على جانب آخر، أوضح صاحب الـ22 عامًا أنه يشعر بالإحباط بعد استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا، التي تواجه إيطاليا وألمانيا ضمن دوري الأمم الأوروبية يومي 23 و26 سبتمبر الجاري.

وقال سانشو "إنه أمر محبط ألا أتلقى استدعاءً، لكن يجب أن أواصل العمل الجاد وآمل أن أتمكن من المشاركة في كأس العالم، فقط يجب أن أركز على نفسي وأواصل العمل الجاد".