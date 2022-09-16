شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى والجزيرى يغيبان عن الزمالك أمام بطل تشاد بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب الثنائى التونسى حمزة المثلوثى وسيف الدين الجزيرى على مواجهة بطل تشاد المقبلة بعد انضمامهما لمعسكر نسور قرطاج المقبل والتي سيخوض بها لقاءين وديين استعدادا لمنافسات كأس العالم .

ويعيش الثنائى حالة من التألق والتوهج مع فريق الزمالك خاصة سيف الجزيرى الذى اعتمد عليه جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض مؤخرا في نهاية الدورى وأدت أهدافه المؤثرة لإحراز أبناء ميت عقبة للقب الدورى .

ورغم المستوى المتذبذب الذى يقدمه حمزة المثلوثى مع الأبيض إلا أنه مازال ضمن خريطة المدير الفني للمنتخب التونسى ويسعى لتطوير نفسه على أمل الإستمرار مع الفريق والمنتخب خلال الفترة المقبلة .

يسافر الفريق الكروى للزمالك اليوم متوجها إلى الكاميرون استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته ونتائجه الرائعة خلال الفترة الماضية والتي حقق فيها الفريق بطولتى الدورى والكأس .

ويلتقى الزمالك مع إيليكت التشادى يوم 18 سبتمبر المقبل على أن يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع بإستاد القاهرة .

ومن المقرر أن يغادر الفريق على متن طائرة خاصة أسوة بما يحدث في السفريات الأخيرة لإراحة اللاعبين بشكل جيد قبل المباريات القوية ، وحتى يعود الفريق بأسرع وقت ممكن استعدادا للقاء العودة .