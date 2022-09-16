شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية لثلاثي الأهلي الجديد سافيو وشادي حسين ومصطفى سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثلاثي الأهلي الجديد ، شادى حسين والبرازيلى برونو سافيو ومصطفى سعد لإجراء قياسات بدنية وعضلية واختبارات لقوة التحمل واختبارات خاصة ببصمة القدم، وذلك وفقًا لأفضل المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية الأوروبية على غرار القياسات التي خضع لها فريق الاهلى بالكامل خلال الأيام الماضية.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الاهلى، عن انضمام البرازيلي برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار البوليفي، إلى صفوف الأهلي لمدة ثلاثة مواسم قادمة ، مع أحقية الأهلي في مد التعاقد لموسم رابع ، كما أعلن أمير توفيق، عن انضمام شادي حسين مهاجم سيراميكا إلى صفوف الأهلي لمدة خمسة مواسم قادمة.

في سياق أخر، يسابق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى الزمن للإتفاق على أطراف المباريات الودية الثلاثة التي سيخوضها فريق الكرة استعداداً للموسم الجديد ، وحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلى، أيام 21 و25 و29 سبتمبر لإقامة ثلاث مباريات متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد التي يخوضها الفريق بنظام اليوم الكامل في ملعب التتش، وذلك استعدادًا لأولى مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا أمام الفائز من الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي في دور الـ32 للبطولة.