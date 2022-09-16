شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجي وفيروز أبو الخير يخوضان منافسات نصف نهائي بطولة فرنسا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة نانت، خلال الفترة بين 12 إلى 17 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولا، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البرونزية.

ويشارك في البطولة من مصر كل من، مروان الشوربجي في منافسات الرجال، وكذلك فيروز أبو الخير بمنافسات السيدات، حيث من المقرر أن يلتقي مروان الشوربجي مع الهندي سوراف جوزال، بينما تواجه فيروز أبو الخير منافستها البلجيكية تيني جليس.

يذكر أن مروان الشوربجي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على الانجليزي ديكلان جيمس في الدور ربع النهائي بنتيج 2ـ0، في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-8, 11-9.

بينما فازت فيروز أبو الخير في الدور ربع النهائي على منافستها نور أبو المكارم بنتيجة 2ـ1، في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 12-10, 11-5.