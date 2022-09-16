شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يفتش عن بديل "دونجا" قبل اعلان القائمة النهائية للمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني عن تعويض غياب نبيل عماد دونجا لاعب وسط المنتخب الوطني ونادي بيراميدز والذي تأكد غيابه عن المعسكر بعد إصابته بغضروف الركبة الخارجي في مران المنتخب.

غادر نبيل عماد دونجا معسكر منتخب مصر ظهر اليوم الخيس عقب إصابة اللاعب بغضروف الركبة الخارجى، خلال مران منتخب مصر الأول الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الاستعداد لوديتى النيجر وليبيريا المقرر لهما يومى 23 و 27 سبتمبر.

وحرص البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر على تحفيز دونجا قبل مغادرته المعسكر متمنيا له الشفاء قائلًا له : ستعود أقوى بعد انتهاء الإصابة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها نبيل عماد دونجا إصابة اللاعب بغضروف الركبة الخارجي، وغادر دونجا مران منتخب مصر الذى أقيم مساء أمس الأربعاء فى استاد برج العرب، بعد تعرضه للإصابة التى لم يستطع إكمال المران بسببها، واستقل سيارة إسعاف من أجل إجراء الفحوصات للاطمئنان على حالته بعد الإصابة القوية التى تعرض لها خلال تدريب الفراعنة.

وضمت القائمة الأولى لمعسكر المنتخب كلا من: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي، وعمر جابر وكريم فؤاد، ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدي وعلي جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدي وحمدي فتحي، ونبيل دونجا ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدي وشادي حسين، وأحمد عادل وأحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر منسي وأحمد شريف.