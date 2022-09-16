شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بهذه الصورة.. صلاح محسن يرد على تقارير اشتباكه مع حسام غالي (شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رد صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي المصري على تقارير دخوله في مشادة كلامية مع حسام غالي عضو مجلس الإدارة، بعد طلبه رحيله عن الفريق.

وكانت تقارير صحفية مصرية قد أشارت إلى نشوب خلاف بين صلاح محسن، وحسام غالي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد رفض الأخير مشاركة المهاجم في التدريبات بسبب رغبة إدارة النادي في رحيل اللاعب، بينما رفض المهاجم الرحيل وأصر على الاستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء.

ونشر صلاح محسن صورة عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" قال فيها: "الأهلي فوق الجميع.. بطلوا تقولو أي كلام.. مستحيل يحصل مني أنا كدا.. أنا تحت أمر النادي مهما حصل الأهلي عشقي الأول والأخير وشكرا".

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي قرر وضع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، على قائمة الانتظار خلال الموسم الجديد.

وطالب صلاح محسن مسؤولي الأهلي بمنحه قيمة عقده كاملًا حال رغبة النادي في رحيله.

وبسبب تلك الخطوة، كشفت تقارير صحفية مصرية أن حسام غالي عضو مجلس الأهلي هدد صلاح محسن بوضعه على قائمة الانتظار حال تمسكه بموقفه في البقاء.

ورفض مهاجم الفريق الأحمر الرحيل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، كما رفض الرحيل إلى صفوف فيوتشر على سبيل الإعارة خلال انتقالات الصيف الحالي.

ويسمح اتحاد الكرة المصري لكل فريق بوضع 3 لاعبين فقط، على قائمة الانتظار للموسم الجديد.

وحتى الآن تعاقد الأهلي مع البرازيلي برونو سافيو، وشادي حسين من سيراميكا كليوباترا، وآخرهم مصطفى سعد، لاعب سيراميكا كليوباترا، بعقد يمتد لـ5 مواسم.

وسيقود الأهلي في الموسم المقبل المدرب السويسري مارسيل كولر.

واحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري موسم 2021/2022 خلف الزمالك البطل وبيراميدز الثاني.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي يوم 8 أكتوبر مع الفائز من مباراة الاتحاد المنستيري التونسي وآرمى باتريوريتيك من رواندا، كما سيلعب مع الزمالك يوم 28 أكتوبر في كأس السوبر المصري.