شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "محمد صلاح ابننا".. رد صارم من المقاولون العرب على رئيس تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رد نادي المقاولون العرب المصري، على تصريحات تود بويلي، رئيس تشيلسي الإنجليزي، بخصوص محمد صلاح.

وكان تود بويلي، أحد ملاك تشيلسي ورئيس النادي، قال قبل أيام قليلة إن "البلوز" يملك واحدة من أفضل أكاديميات العالم، والتي أنتجت عددا من النجوم المميزين مثل محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول الإنجليزي حاليا.

المعلومة التي ذكرها بويلي بخصوص صلاح لم تكن صحيحة، حيث أن النجم المصري نشأ في صفوف المقاولون العرب وانتقل منه إلى بازل السويسري عام 2012، ثم انضم إلى تشيلسي في 2014 وهو بعمر 22 عاما، ولعب مباشرة مع الفريق الأول دون المرور على أي من فرق الناشئين بالنادي اللندني.

ونشر المقاولون العرب بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيه: "محمد صلاح ابننا وتصريحات رئيس تشيلسي تدل على عدم الفهم".

وأضاف البيان: "لا يوجد اختلاف من الأساس على أن محمد صلاح من ناشئي المقاولون العرب، واعتقاد بويلي أنه من ناشئي تشيلسي هو عدم فهم، صلاح فخر لنادي المقاولون العرب والكرة المصرية والعربية ويتشرف المقاولون أنه أحد أبنائه".

وأوضح محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة في نادي المقاولون أن "العالم كله يعلم مسيرة محمد صلاح وكيف كانت بدايته في نادي المقاولون العرب ولكن يبدو أن مالك تشيلسي هو الشخص الوحيد في العالم الذي يجهل هذه المعلومة".

ونشر النادي صورة للنجم المصري بقميص ليفربول مع تعليق: "حقيقة يعرفها العالم باستثناء شخص واحد، محمد صلاح ابن نادى المقاولون العرب وفخر مصر والعرب".

جدير بالذكر أن صلاح (30 عاما) لم يتمكن من حجز مكان بالتشكيل الأساسي لتشيلسي، ليرحل إلى الدوري الإيطالي في 2015 معارا إلى فيورنتينا ثم روما، الذي اشتراه بشكل نهائي في العام التالي.

وفي صيف 2017 عاد صلاح إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول، الذي شارك معه حتى الآن في 263 مباراة سجل خلالها 160 هدفا.