شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يمنح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحصل الفريق الأول الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على راحة سلبية من التدريبات اليوم ،الجمعة، من أجل إلتقاط الأنفاس بعدما أدي تدريبات قوية خلال الأيام الماضية.

وسيعود الفريق، لمواصلة فترة إعداده للموسم الكروي الجديد يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب عبد الرحمن أنوس بإستاد الإسماعيلية.

ومن المعروف أن فترة الإعداد يقودها فى الوقت الحالي حسني عبد ربه وأيمن كمال ومحمد فتحي لحين التعاقد مع مدير فني جديد وسط دراسة العديد من السير الذاتية للمدربين.

والجدير بالذكر أن التدريبات الأخيرة شهدت مشاركة نور الدين الزموري وفراس شواط وحمدي النقاز الوافدون الجدد بينما سينضم زملائهم الجدد الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي وباسم مرسي ومحمود الشبراوي فى الأسبوع المقبل.