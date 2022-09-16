شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع نتائج الفحوصات الطبية الشاملة للاعبي الفريق الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الطبي للأهلي نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لاعبي الفريق أمس ،الخميس، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

ويرغب الجهاز الطبي للمارد الأحمر بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة في الاطمئنان على الفحوصات ونتيجتها لكل لاعب ومعرفة حالة كل لاعب.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة إن لاعبي ‏الفريق أجروا أمس فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي، مشيرًا إلى أن الفحوصات اشتملت على أجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ‏ضمن الخطوات التي يتم اتباعها في الملف الطبي داخل النادي للتحضير للموسم الجديد.

‏ وكان لاعبو الأهلي قد أجروا قياسات بدنية وعضلية واختبارات ‏لقوة التحمل، والاختبارات ‏الخاصة ببصمة القدم، وفقًا لأفضل ‏المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية الأوروبية والتي ‏تسهم في التوقع ‏المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ بعض التدابير التي تمنع ‏حدوث ‏الإصابات.‏

وخاض فريق الكرة بالأهلي تدريباته أمس على فترة واحدة «مسائية»، وذلك ضمن أجندة ‏الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، ويسبق المران محاضرة من المدير الفني مع ‏اللاعبين.‏