شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يضع خطة الفوز على بول الأوغندي فى إياب تمهيدي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يختتم اليوم الجمعة، فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، استعداداته للمباراة المرتقبة أمام بول الأوغندي، والمقرر إقامتها غدا السبت، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويضع الجهاز الفني للفريق الخطة النهائية لمواجهة الفريق الأوغندي في مران اليوم، حيث يدخل فيوتشر اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز وحسم التأهل للدور التمهيدي الثاني.

وكشف مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، عن العقوبة التي وقعها النادي على ثنائي الفريق، أحمد رفعت، ومحمود عبد الرحيم جنش، وذلك بعد المشادة التي وقعت بينهما عقب نهاية مباراة الذهاب في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت بمدينة كمبالا وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: النادي قرر استبعاد الثنائي، أحمد رفعت ومحمود عبد الرحيم جنش، من المباراة المقبلة أمام بول الأوغندي، وقرر أيضاً توقيع غرامة مادية ضخمة على كلا اللاعبين.

ويعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على معالجة أزمة إهدار الفرص التي واجهت الفريق في مباراة الذهاب بدور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام بول الأوغندي، والتي أقيمت بمدينة كمبالا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.