شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يغيبون عن معسكر إعداد المصرى بسبب المنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل النادي المصري استعداداته للموسم الجديد في معسكره الذي انطلق أمس بأحد فنادق القاهرة، ويغيب عن معسكر المصري، كل من، مروان حمدي لانتظامه في معسكر المنتخب الأول، والثلاثي الناشئ، زياد فرج، اسلام المزين، وأسامة الجزار، لانتظامهم في معسكر المنتخب الأوليمبي.

ومن المقرر أن يلتحق الرباعي بمعسكر المصري بعد الانتهاء من معسكرات المنتخبات الوطنية.

وقرر إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، استبعاد 10 لاعبين من معسكر الفريق المقرر إقامته بالقاهرة استعدادا للموسم المقبل، وضمت قائمة المستبعدين كلا من: حسين رجب ومصطفى سلطان وأوستين أموتو وهيثم العيوني وأحمد شوشة، احمد حمودي، حجاج عويس، اسلام جمال، محمد جابر، محمد بلح.

وانتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمس الخميس في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، وذلك في مستهل أولى مراحل فترة إعداد الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023/2022 والمقرر انطلاقه في منتصف أكتوبر المقبل، وضمت القائمة التي أعلن عنها المدير الفني للفريق إيهاب جلال، 20 لاعبًا جاءوا على النحو التالي : أحمد مسعود ، عصام ثروت ، محمد شحاته ، الناشئ إيهاب العايدي ، عمرو موسى ، إسلام أبو سليمة، كريم العراقي ، أحمد علاء ، حسين السيد ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، محمد جريندو ، أحمد الشيخ ، محمد عنتر ، إلياس الجلاصي ، عمرو مرعي ، والثنائي الجزائري الجديد عبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر.

من ناحية أخرى، يترقب أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري، العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال 4 أسابيع، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي، حيث كان مسعود قد تعرض خلال الموسم الماضي لحادث سير خضع على أثره لأربعة عمليات جراحية في ذراعه.