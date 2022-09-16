الصفقات الجديدة وظهور ناشئين.. أبرز ملامح قائمة الزمالك استعدادًا للموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا على الملامح الأولية بشأن قائمة القلعة البيضاء استعدادًا للموسم الجديد "2022-2023".

ويبدأ الزمالك موسمه الجديد من الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عندما يلتقي مع إيليكت سبورت التشادي يوم الأحد المقبل في الكاميرون.

وعلم "الخليج 365" أن قائمة الزمالك في الموسم الجديد ستشهد تواجد 5 لاعبين جدد حتى الآن وهم زكريا الوردي وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد دونجا.

كما استقر الجهاز الفني على إضافة عدد من اللاعبين الناشئين وعلى سبيل المثال محمد خضري وحسام أشرف وطارق علاء.

وسيتم حسم مستقبل محمود علاء والذي يمتلك عرضا من الدوري الإماراتي خلال الأيام القليلة المقبلة، وبنسبة كبيرة لن يتواجد في قائمة الزمالك في الموسم الجديد..

ملامح قائمة الزمالك

ومن المقرر أن يشهد مركز حراسة المرمى تواجد 4 لاعبين وهم محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم، والسيد عطية.

وفي خط الدفاع سيتواجد محمود علاء، حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، مصطفى الزناري، محمد طارق، حسام عبد المجيد.

ويضم مركز الظهير الأيسر أحمد فتوح ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة، بينما سيتواجد في الظهير الأيمن سيد نيمار وعمر جابر.

وفي وسط الملعب، سيعتمد فيريرا على إمام عاشور وزكريا الوردي وأشرف روقا وسيف جعفر ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداي وأحمد سيد زيزو ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما

بينما يتواجد سيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه في خط الهجوم.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيتم الإعلان عن صفقات الزمالك التي انتهت للموسم 2022-2023 عقب عودة الفريق من الكاميرون وذلك للحفاظ على تركيز الفريق".

وأضاف: "تم قيد اللاعبين الجدد في القائمة المحلية والأفريقية بالتنسيق مع المدير الفني".