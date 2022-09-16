شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة الأهلي الإفريقية.. غياب كهربا وصلاح محسن مع ظهور الصفقات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة السويسري مارسيل كولر قائمة التي ستشارك في النسخة الجديدة لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة مفاجأة مدوية تمثلت في استبعاد محمود عبدالمنعم "كهربا" وصلاح محسن وعمار حمدي وأحمد سيد عبدالنبي.

وضمت القائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد الأهلي معها وهي البرازيلي برونو سافيو، وشادي حسين من سيراميكا كليوباترا، وآخرهم مصطفى سعد، لاعب سيراميكا كليوباترا، بعقد يمتد لـ5 مواسم.

وأصبح سعد (21 عاما) ثالث صفقة يبرمها الأهلي لتعزيز هجومه بعد شادي حسين، القادم من سيراميكا كليوباترا أيضا، والبرازيلي برونو سافيو.

وخاض سعد، لاعب منتخب مصر الأولمبي، 41 مباراة في الموسم الماضي بجميع المسابقات وسجل ثلاثة أهداف وقدم ثلاثة تمريرات حاسمة.

وتم توقيع غرامة 2 مليون دولار على كهربا كتعويض لخرق التعاقد دون أسباب مع الزمالك وانضمامه إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وانضم كهربا إلى الأهلي في صفقة انتقال حر مطلع العام 2020، قبل أن يلعب معارًا في الدور الثاني للموسم الماضي لفريق هاتاي سبور التركي.

كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي وضع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، على قائمة الانتظار خلال الموسم الجديد.

وطالب صلاح محسن مسؤولي الأهلي بمنحه قيمة عقده كاملًا حال رغبة النادي في رحيله.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، حمزة علاء، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، كريم فؤاد، محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، محمد أشرف، محمد مغربي.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد محمود، ميدو نبيل، محمد فخري.

خط الوسط المهاجم: محمد مجدي أفشة، مصطفى سعد ميسي، بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، برونو سافيو، رأفت خليل، زياد طارق.

خط الهجوم: محمد شريف، شادي حسين، حسام حسن.