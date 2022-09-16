شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر أندية مجموعة القاهرة والقناة بموعد قرعة القسم الثاني السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مسئولو اتحاد القرعة الدعوة لأندية مجموعة القاهرة لحضور قرعة دوري القسم الثاني التي تجرى غدًا السبت بمقر اتحاد الكرة، وذلك لتحديد ممثلين للاندية لحضور المراسم والمشاركة فيها .

وتم توجيه الدعوة لكلا من: إيسترن كومبانى، بتروجت، وادى دجلة، الإنتاج الحربى، زد أف سى، المصرية للاتصالات، السكة الحديد، القناة، بورتو السويس، النصر، الترسانة، منتخب السويس، مستقبل وطن، العبور، كهربا الإسماعيلية، الإعلاميين.

,اقيمت قرعة دوري القسم الثاني أيام 14 سبتمبر من الشهر الجاري لمجموعة الصعيد ثم غدا السبت لمجموعة القاهرة و18 سبتمبر لمجموعة الإسكندرية، وذلك تحت إشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، وبحضور مجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، وخالد كامل مدير إدارة المسابقات، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة.

وكان مجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة، قد أعلن انطلاق المسابقة 13 أكتوبر المقبل، بنفس نظامها القديم وهو نظام الثلاث مجموعات على ان يتأهل للدوري الممتاز اول كل مجموعة.

ومن المعروف ان اتحاد الكرة أعلن اقامة دوري المحترفين للممتاز ب من 18 نادي يضم الثلاث مجموعات الحالية، على أن يتأهل أصحاب المركز الاولى للدوري الممتاز مباشرة.