صفقات ليلة الخميس النارية.. الزمالك يخطف نجم بيراميدز.. والسماوي يستعين بالحريف.. والأهلي يرد بـ’’ميسي‘‘.. والدراويش يتفقون مع المعلم

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

شهدت الساعات الماضية، صفقات من العيار الثقيل للأهلي والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي، استعدادا للموسم الجديد.

الأهلي يتعاقد مع ميسي

وأعلن النادي الأهلي، الخميس، عن انضمام مصطفى سعد "ميسي"، لاعب سيراميكا كليوباترا، لصفوف الفريق لمدة خمسة مواسم قادمة.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالتعاقد مع اللاعب ونادي سيراميكا بالتنسيق مع إدارة النادى الأهلى.

ويعد ميسي هو الصفقة الثالثة للأهلي حتى الآن، بعد شادي حسين مهاجم سيراميكا، والجناح البرازيلي برونو سافيو.

الزمالك يخطف دونجا

من جانبه، أعلن نادى الزمالك، التعاقد مع نبيل عماد "دونجا"، لاعب خط وسط فريق بيراميدز ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الأبيض الموسم المقبل.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال فيديو عبر موقع اليوتيوب: "وقعنا مع دونجا ومع ناديه ولكن الأموال لم يتم تحويلها وأثناء تواجد دونجا مع المنتخب تعرض للإصابة وأيا كان مدة غيابه فقد أصدرت الأمر بتحويل الأموال لبيراميدز صباح اليوم".

وأضاف منصور أن الأربعاء المقبل سوف يتم الكشف عن جميع صفقات فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تضم 10 لاعبين خلال مؤتمر صحفى عقب الانتهاء من مواجهة الفريق الإفريقية.

السماوي يستعين بالحريف

بدوره أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع النجم الدولي مصطفى فتحي صانع الألعاب من صفوف نادي التعاون السعودي.

ووقع مصطفى فتحي عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الإعارة، بعد الاتفاق مع نادي التعاون السعودي على كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع اللاعب.

الاسماعيلي يتعلقد مع المعلم

تعاقد النادى الإسماعيلى مع صالح جمعة صانع ألعاب فريق سيراميكا في صفقة انتقال حر لدعم الدارويش خلال الموسم المقبل، عقب فسخ اللاعب عقده بالتراضي مع كليوباترا خلال الساعات القليلة الماضية .

وحصل الإسماعيلى على توقيع صالح جمعة لمدة 3 سنوات فى حضور يحيى الكومى رئيس النادى وسمير الحاوى مديرأعمال اللاعب.