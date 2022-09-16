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مواجهات قوية فى انطلاق الجولة الأولى من دورى محترفى اليد والمرتبط

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، أولى جولات دورى المحترفين لكرة اليد للرجال والمرتبط مواليد 2004 للموسم المحلى الجديد 2022/2023. 

 

وتشهد الجولة الأولى على صعيد الرجال مواجهات بين كلا من ، طلائع الجيش مع هليوبوليس 4 عصرا للرجال 2ظهرا للمرتبط و هليوليدو مع القناة فى الثامنة مساء والسادسة للمرتبط و الشمس مع البنك الأهلى 6 مساء للرجال السادسة للمرتبط و العبور مع جزيرة الورد 8 مساءا و 6 للمرتبط و سبورتنج مع الطيران 6 مساءا للرجال 4 المرتبط و دلفى مع الزهور و الأوليمبى مع الجزيرة 6 مساءا 4 المرتبط و الأهلى مع المعادى 4 للرجال 2ظهرا المرتبط .

 

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاث أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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