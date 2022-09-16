شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن للاتفاق على وديات سبتمبر قبل "ضربة البداية" بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى الزمن للاتفاق على أطراف مباراتي الفريق الوديتين اللتين سيخوضهما عقب ودية بتروجت استعداداً للموسم الجديد.

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلى، أيام 21 و25 و29 سبتمبر لإقامة ثلاث مباريات متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد التي يخوضها الفريق بنظام اليوم الكامل في ملعب التتش، وذلك استعدادًا لأولى مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا أمام الفائز من الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي في دور الـ32 للبطولة.

وأتفق الأهلي على مواجهة بتروجت يوم 21 سبتمبر الجاري كأول ودية للفريق استعداداً للموسم الجديد وسيتم التنسيق بشأن الوديتين الأخرتين خلال الأيام المقبلة.

على صعيد متصل ، قال سيد عبد الحفيظ إن حاجة الفريق لصفقات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة ستكون وفق رؤية المدير الفني مارسيل كولر، الذي تسلم المهمة رسميًّا، ويشاهد حاليًّا العديد من المباريات السابقة للفريق قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

وأضاف أن هناك العديد من اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي مصريين وأجانب، وتم عرض موقفهم على المدير الفني، الذي لا يزال يشاهد مبارياتهم لتحديد مدى حاجة الفريق لأي منهم أو بعضهم.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه تم عرض مجموعة الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول خلال الفترة الماضية، وظهروا بمستوى طيب لبحث إمكانية الاستعانة بأي منهم وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية، ومستوى كل واحد من هذه العناصر.