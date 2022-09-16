شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التعاقد مع نبيل عماد "دونجا".. وإعلان الصفقات الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك، التعاقد مع نبيل عماد "دونجا"، لاعب خط وسط فريق بيراميدز ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الأبيض الموسم المقبل.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال فيديو عبر موقع اليوتيوب: "وقعنا مع دونجا ومع ناديه ولكن الأموال لم يتم تحويلها وأثناء تواجد دونجا مع المنتخب تعرض للإصابة وأيا كان مدة غيابه فقد أصدرت الأمر بتحويل الأموال لبيراميدز صباح اليوم".

وأضاف مرتضى منصور أن الأربعاء المقبل سوف يتم الكشف عن جميع صفقات فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تضم 10 لاعبين خلال مؤتمر صحفى عقب الانتهاء من مواجهة الفريق الإفريقية.