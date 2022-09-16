شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا ونداي والوردي في قائمة الزمالك الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهي مسئولي نادي الزمالك قيد القائمة الأفريقية الأولى، حيث تم غلق باب القيد بنهاية يوم 15 سبتمبر، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلم الخليج 365، ان قائمة الزمالك تضم 27 لاعبًا من بينهم 5 أسماء جدد وهم السنغالي إبراهيما نداي، والمغربي زكريا الوردي، وعمر جابر ونبيل عماد دونجا بعد النجاح في التعاقد معهما من نادي بيراميدز، ومصطفي الزناري بعد التعاقد معه من طلائع الجيش، وتم قيد محمد صبحى حارس المرمى عقب انتهاء إعاراته من نادى فاركو.

ومن جانب أخر قرر مجلس إدارة الزمالك سفر الفريق الكروى الأول غداً ،الجمعة، متوجها إلى الكاميرون في طائرة خاصة استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته ونتائجه الرائعة خلال الفترة الماضية والتي حقق فيها الفريق بطولتى الدورى والكأس .

ومن المقرر أن يغادر الفريق على متن طائرة خاصة أسوة بما يحدث في الرحلات الأخيرة لإراحة اللاعبين بشكل جيد قبل المباريات القوية ، وحتى يعود الفريق بأسرع وقت ممكن استعدادا للقاء العودة .

ركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تدريب اللاعبين على التسديدات خلال مران الفريق، وقام الجهاز الفني باستخدام المرمى الصغير، مع تنفيذ التمريرات الثنائية بين اللاعبين والمرور من الحواجز الحديدية ثم التسديد على المرمى من أجل زيادة دقة التسديدات.