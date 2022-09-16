شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يرفض رحيل أحمد ياسر مجانا ويضعه بقائمة الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو البنك الأهلى رحيل أحمد ياسر صانع ألعاب الفريق مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووضعوا اسم اللاعب بقائمة الانتظار بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

وكان أحمد ياسر قد انتقل من المصرى البورسعيدى للبنك الأهلي الموسم قبل الماضى مقابل 4.5 مليون جنيه، عقب تألق اللاعب مع الفريق البورسعيدى ولفت انتباه العديد من الأندية الكبرى بالدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد ياسر صانع ألعاب فريق البنك الأهلى في التدريبات الجماعية من غدا السبت استعدادا للموسم الجديد.

وكان اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، أنهى اتفاقه مع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على ضم ثلاثى القلعة البيضاء "إسلام جابر وأسامة فيصل وحمدى علاء" ما بين الإعارة والبيع النهائى.