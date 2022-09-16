شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقدم اليوناني بابا فاسيلو مديرا فنيا للفريق خلال مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى غزل المحلة على تقديم اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني الجديد للفريق خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرا، بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد غزل المحلة.

ويتكون الجهاز الفني لغزل المحلة من نيكوديموس بابافاسيلو مديرا فنيا ومعه عبد الباقي جمال كمدرب عام وعمر اسلام كمدرب مساعد، ونيكولاس جارسيا كمحلل اداء وناصر فاروق كمدرب حراس مرمى.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو غزل المحلة أجتماع مع اليوناني بابا فاسيلو قبل انطلاق المؤتمر الصحفى لبحث خطة الفريق المرحلة المقبلة و الكشف عن موعد أنطلاق الاستعدادات للموسم الجديد .

وكان فريق غزل المحلة أنهى بطولة الدوري المصري الموسم الماضى في المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة من 7 انتصارات و15 تعادل و12 هزيمة.