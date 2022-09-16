شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: تفاجأت برحيلى عن الزمالك ووقعت على بياض للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم حسن، لاعب الاتحاد السكندري، كواليس انتقاله من بيراميدز إلى الاتحاد السكندري في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الماضي.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "الاتحاد منظومة كويسة والحمد لله الصفقة تمت على خير، جماهير الاتحاد كانت في ظهري من اليوم الأول، والجماهير حبتني جداً، ولم أفكر كثيراً للتواجد الموسم المقبل مع الفريق ووقعت على بياض، محمد مصيلحي من الشخصيات المحترمة، وخلال 6 أشهر قضيتهم بالنادي كانت كل الأمور جيدة".

وأضاف: "قضيت في نادي النجوم فترة طويلة، انتقلت إلى الاسماعيلي وقضيت أفضل 3 مواسم، ثم انتقلت إلى الزمالك موسم واحد وقضيت موسم مميز جداً وتفاجئت في النهاية برحيلي ووجدت بيراميدز يتحدثون معي وقالوا لي أن الزمالك وافق على رحيلي إليهم فقلت معنديش مشكلة طالما نادي الزمالك لا يحتاج إلي، كنت ماضي 4 مواسم ولعبت سنة واحدة مع جروس وفوجئت برحيلي بعد ذلك".

وواصل: "لم أسأل أحداً في الزمالك عن سبب رحيلي، وبيراميدز منظومة محترمة قضيت معهم 3 مواسم لم أفتعل أي مشكلة، وعندما وجدت أنني ليس لدي فرصة طبلت الرحيل لأنني مش موظف، إيهاب جلال لم يوافق على رحيلي تحدثت معه وقلت له أنا همشي لأني عايز العب، واخترت الاتحاد السكندري بعد حديثي مع حسام وإبراهيم حسن، ووجدت نفسي في فريق جماهيري".

واختتم: "التسديد ميزة عندي من زمان وأتدرب عليها باستمرار، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي أسل فيها من مسافة بعيدة، سجلت هدفي الأول مع بيراميدز، وسجلت هدفاً أخر في جنش بالزمالك، والهدف الثالث كان في شباك عواد، وقبل مباراة الزمالك قلت لزميلي أنني سأسجل هدفاً من هذه المسافة في الزمالك".