شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يرد على مالك تشيلسي: محمد صلاح ابننا والتصريحات تدل على عدم الفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، اندهاشه من تصريحات مالك نادي تشيلسي الإنجليزي والتي تحدث فيها عن محمد نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

ورد فتحي على رجل الأعمال الأمريكي قائلا: "إن ما يقوله مالك نادي تشيلسي الجديد تهريج وعدم فهم، ولا يوجد اختلاف من الأساس على أن محمد صلاح من ناشئي المقاولون العرب، واعتقاد بويلي أنه من ناشئي تشيلسي هو عدم فهم".

وأضاف فتحي أن محمد صلاح فخر لنادي المقاولون العرب والكرة المصرية والعربية، ويتشرف المقاولون العرب أنه أحد أبنائه.

وأوضح المشرف على الكرة أن العام كله يعلم مسيرة محمد صلاح وكيف كانت بدايته في نادي المقاولون العرب، ولكن يبدو أن مالك تشيلسي هو الشخص الوحيد في العالم الذي يجهل هذه المعلومة.

وكان رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، مالك نادي تشيلسي، تعرض للسخرية بسبب تصريحاته حول محمد صلاح.

وقال بويلي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن أكاديمية تشيلسي قامت بإنتاج العديد من النجوم مثل محمد صلاح ودي بروين.