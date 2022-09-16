شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يكشف آخر تطورات رحيل مصطفى شلبي ومحمود جاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي، أن مصطفى شلبي جناح أيسر الفريق البترولي تلقى عرضين عبر بعض الوسطاء والمسئولين من جانب ناديي الأهلي وبيراميدز.

وأوضح أبو الغيط في تصريحات تليفزيونية أن مصطفى شلبي ترك الأمور لإدارة إنبي في مفاوضات انتقاله بالموسم الجديد.

وأشار إلى أن مصطفى شلبي أقرب في الوقت الحالي للانضمام للأهلي أكثر من بيراميدز ولكن في حالة عدم الوصول للمقابل المناسب لبيع اللاعب.

وعن محمود جاد، حارس مرمى إنبي ، قال أبو الغيط:" تلقينا بالفعل اتصالات من 3 أندية وهي الزمالك والمصري وفيوتشر ولكن حتى الآن لم نصل للمقابل المالي المناسب لبيع الحارس".

وأضاف:" جاد طلب بالفعل الرحيل عن إنبي وتعاقدنا مع رمضان مصطفى حارس مرمى مصر المقاصة لتعويض إمكانية رحيله فإنبي لن يقف على أي لاعب". وأشار إلى أن إنبي تعاقد أيضاً مع مدافع المقاصة أحمد صبيحة لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.