شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعاقد مع مصطفى فتحى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود إدارة نادي بيراميدز لدعم صفوف فريق الكرة بأفضل اللاعبين والعناصر، في مختلف المراكز، أعلن النادي تعاقده بشكل رسمي مع النجم الدولي مصطفى فتحي صانع الألعاب من صفوف نادي التعاون السعودي.

ووقع مصطفى فتحي عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الإعارة، بعد الاتفاق مع نادي التعاون السعودي على كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع اللاعب.

ويعتبر مصطفى فتحي من أهم الأسماء في كرة القدم المصرية، وهو من مواليد 12 مايو 1994، وبدأ مشواره مع كرة القدم في صفوف نادي نبروه، قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك ولعب بعدها في التعاون السعودي وسموحة والزمالك، قبل أن يعود مجددا لنادي التعاون، ومنه إلى بيراميدز على سبيل الإعارة.

وانتقل مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي في شهر يناير الماضي، وخاض مع الفريق 12 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، سجل فيهم ٥ أهداف، ولعب مباراتين في دوري أبطال آسيا، ومباراة واحدة في بطولة كأس الملك.

مصطفى فتحي خلال مسيرته المتميزة لعب 209 مباريات ساهم خلالها في 84 هدفا حيث سجل 55 هدفا وصنع 29 آخرين، ويعتبر من أهم العناصر خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب مصطفى فتحي لمنتخب الشباب المصري تحت 23 سنة، كما لعب 17 مباراة دولية مع المنتخب المصري الأول، وكانت بدايته في شهر يونيو عام 2015 أمام تنزانيا في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.