مصدر لمصراوي يكشف مدة غياب دونجا عن الملاعب بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: أحمد عبدالباسط

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر عن مدة غياب نبيل عماد دونجا نجم الوسط بعد إصابته بغضروف الركبة خلال تدريبات الفراعنة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها دونجا إصابته بغضروف الركبة الخارجي، خلال مران منتخب مصر الأول المقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن دونجا سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع بسبب الإصابة.

وصرح روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، قائلًا: "معسكر المنتخب كان يسير بصورة رائعة باستثناء إصابة نبيل عماد دونجا، وحزين لإصابته بالتأكيد بسبب أداءه الجيد مع فريقه ولن أحتاج لاستدعاء لاعب بديل له".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن في مقطع فيديو عبر قناته عبر "يوتيوب" أنه تم توقيع عقدا مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، مؤكدًا أنه لن يتم التراجع عن الصفقة حتى بعد إصابته مع منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لخوض مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر.