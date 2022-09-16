رسميًا.. بيراميدز يستعير مصطفى فتحي لمدة موسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن نادي بيراميدز في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، التعاقد مع مصطفى فتحي جناح فريق التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب مصطفى فتحي في التعاون السعودي منذ يناير الماضي بعد بيعه بشكل نهائي من نادي الزمالك.

ووقع مصطفى فتحي عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الإعارة، بعد الاتفاق مع نادي التعاون السعودي على كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع اللاعب.

وتعد هذه هي الصفقة الثالثة لبيراميدز بعد الدولي المغربي محمد الشيبي، وكريم حافظ.

ولم يستطع مصطفى فتحي العودة إلى صفوف التعاون بعدما قضى إجازته في القاهرة عقب نهاية الموسم الماضي لأسباب تتعلق بأداء الخدمة العسكرية في مصر.

وكان التعاون بدأ موسمه الجديد بخوض ثلاث مباريات في الدوري السعودي، حصد خلالها 7 نقاط من فوزين وتعادل.