ويستهام يحقق فوزًا ثمينًا في دوري المؤتمر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

تغلب ويستهام يونايتد الإنجليزي على مضيفه سيلكيبورج الدنماركي 3 / 2، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم الفريق الدنماركي عن طريق كاسبر كويسك في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك مانويل لانزيني التعادل لويستهام في الدقيقة 13، ثم أضاف زميله جيانلوكا ساكاماكا الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 38 سجل كريج داوسن الهدف الثالث لويستهام، فيما سجل تينجشتدت الهدف الثاني لسيلكيبورج في الدقيقة 75.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، خيم التعادل السلبي على مواجهة ستيوا بوخارست الروماني وأندرلخت البلجيكي.

ورفع ويستهام رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن أندرلخت صاحب المركز الثاني، فيما يحتل ستيوا بوخارست المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل سيلكيبورج الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الأولى، فاز باشاك شهير التركي على فيورنتينا الإيطالي 3 / صفر، فيما فاز هارتس الاسكتلندي على داوجافا ريجا اللاتفي 2 / صفر.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن هارتس صاحب المركز الثاني، فيما يحتل داوجافا ريجا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن فيورنتينا صاحب المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة الثالثة، تغلب فياريال الإسباني على مضيفه هبوعيل بئر سبع 2 / 1، فيما اكتسح ليخ بوزنان البولندي ضيفه أوستريا فيينا النمساوي 4 / 1.

ويتصدر فياريال ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن ليخ بوزنان، فيما يحتل بئر سبع المركز الثالث برصيد نقطة، بفارق الأهداف عن أوستريا فيينا صاحب المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة الرابعة، حقق كولن الألماني فوزا كبيرا على سلوفاسكو التشيكي 4 / 2، فيما تعادل نيس الفرنسي مع مضيفه بارتيزان بلجراد الصربي 1 /1.

ورفع كولن رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن بارتيزان بلجراد صاحب المركز الثاني، والمتفوق في فارق الأهداف على نيس صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل سلوفاسكو ترتيب المجموعة برصيد نقطة.