مرتضى منصور: سنعلن صفقات الزمالك في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، موعد الإعلان عن 10 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ساخرًا من أصحاب الصفحات عبر موقع "فيس بوك".

وقال مرتضى منصور، في مقطع فيديو عبر قناته على "يوتيوب"، أمس الخميس، "نعمل على حسم آخر صفقتين خلال الساعات القليلة المقبلة، وسنقيم مؤتمرًا صحفيًا كبيرًا يوم الأربعاء المقبل بعد عودة الفريق من الكاميرون لتقديم الصفقات العشرة، مع العلم أنهم لاعبين دوليين".

ويواجه الزمالك إليكيت التشادي في الكاميرون يوم الأحد المقبل بذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، على أن يعود إلى القاهرة يوم الإثنين.

وأضاف منصور "أبرمنا أقوى صفقات في تاريخ الزمالك، رغم أنه من المفترض ألا نبرم صفقات هذا الصيف لأننا حصدنا لقبي الدوري والكأس بصفوف منقوصة".

وقال منصور ساخرًا "كلما تعاقدنا مع لاعب تخرج صفحات محسوبة على الزمالك عبر "فيس بوك" إضافة إلى صفحات منتمية للأهلي وينتقدون الصفقات، ماذا تريدون؟ أتريدون رحيل فيريرا ورحيلي؟ ماذا تريدون في الدفاع والوسط والهجوم؟".

ثم أضاف غاضبًا "إلى أصحاب الصفحات المحسوبة على الزمالك عبر الفيس بوك (إنتوا مين عشان تقيموا الصفقات؟ انتوا هوا، وأنا مش شايفكم)".

وتابع "أقول لمن ينتقد إقامة المؤتمر الصحفي لعدم الإعلام عن الصفقات، إني عقدت المؤتمر للحديث عن أزمة الحجز على حساب الزمالك، وهذه هي الأزمة الأهم، لأنه في حال تم رفع الحجز سنتمكن من الحصول على الأموال التي سنبرم بها الصفقات وندفع منها رواتب فيريرا، وكذلك رواتب الموظفين".