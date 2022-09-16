فيتوريا: لا أحتاج بديل لدونجا.. وأتمنى مساندة الجماهير أمام النيجر وليبيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر عن آخر التطورات الخاصة بمعسكر الفراعنة والمقام حاليا بالإسكندرية استعدادًا لوديتي النيجر وليبيريا.

وقال فيتوريا في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "بذلنا مجهود كبير في الشهرين الماضيين وحدث زيارات عديدة للأندية بهدف تجميع صورة عن اللاعب المصري والكرة المصرية بشكل عام".

وأضاف: "هناك مساعدة من الجميع من أجل المشروع الجديد مع منتخب مصر والأمور سارت بشكل جيد للغاية".

وأكمل: "معسكر المنتخب كان يسير بصورة رائعة باستثناء إصابة نبيل عماد دونجا، وحزين لإصابته بالتأكيد بسبب أداءه الجيد مع فريقه ولن أحتاج لاستدعاء لاعب بديل له".

وتابع" "لدنيا الكثير من العمل ولكن البداية مبشرة وجيدة بالنسبة لنا".

وواصل: "الكثير من اللاعبين لديهم قدرات جيدة جدا ولكن معظمهم يحتاجون للوقت من أجل إظهار ذلك".

وتحدث مدرب منتخب مصر عن وديتي النيجر وليبيريا، قائلًا: "الهدف من خوض المباراتين الوديتين بغض النظر عن الخصم هو خلق الفرصة لنا لرؤية اللاعبين في الملعب وأريد التعرف على اللاعبين عن قرب".

واستكمل: "أتمنى وجود الجماهير أمام النيجر وليبيريا في المدرجات من أجل مساندة اللاعبين ومتابعة التطورات التي تحدث على صعيد المنتخب".

وأشار: "بدأنا في دراسة منتخب مالاوي والذي سيكون أول لقاء رسمي لنا ولدينا الوقت الكافي من أجل جمع المزيد من المعلومات عنه خاصة بعد تأجيل المباراة إلى شهر مارس المقبل".

وأوضح: "متحمس جدًا لمهمتي مع مصر وأعد الجماهير بالعمل بجد وسنبذل أقصى جهد ولكن لا استطيع أن أعد بشيء حاليا وكل ما أعد الجماهير به هو أننا سنقدم كل شيء مع المنتخب".

وعن تواجد المدربين البرتغاليين بكثرة في الدوري، قال: "هذا الأمر لا يشكل فرق معي، استطيع التعامل مع الجميع، وأهم شيء هو أن تكون اللغة الأساسية لنا حول كرة القدم".