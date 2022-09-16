مرتضى منصور يعلن إبرام الزمالك صفقة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، تعاقد ناديه مع نبيل دونجا، لاعب وسط بيراميدز ومنتخب مصر، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وقال مرتضى منصور، في مقطع فيديو عبر قناته عبر "يوتيوب" مساء اليوم الخميس "وقعنا عقدًا مع نبيل عماد دونجا من بيراميدز، قبل إصابته مع منتخب مصر، ولم نتراجع عن التعاقد بعد الإصابة، ولكننا حولنا قيمة الصفقة لناديه".

وكان دونجا تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة الخارجي خلال معسكر منتخب مصر المقام حاليًا، استعدادًا لمباراتي النيجر وليبيريا يومي 23 و27 سبتمبر الجاري.

ولعب دونجا، صاحب الـ26 عامًا، 34 مباراة مع بيراميدز في كل البطولات خلال الموسم الماضي.

وتعتبر هذه هي الصفقة الثالثة التي يعلن عنها الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد زكريا الوردي، وإبراهيما نداي.

وكشف مرتضى منصور أن النادي سيقدم 10 صفقات في مؤتمر صحفي كبير يوم الأربعاء المقبل.