قائمة الأهلي المحلية.. 32 لاعبا و3 في الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

أعلن النادي الأهلي قيد 32 لاعباً القائمة الأولي المحلية التي ستشارك في بطولتي الدوري وكأس مصر .

وشهدت القائمة تواجد 5 لاعبين لم يتم قيدهم في القائمة الأفريقية وهم: عبدالرحمن أشرف "مانو"، ووليد مصطفى، ومحمد خليفة، وعمار حمدي، ومحمود عبدالمنعم كهربا،

وجاءت قائمة الأهلي المحلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، وأكرم توفيق، وكريم فؤاد، رامي ربيعه، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد خليفة، وأيمن أشرف، وعلي معلول

الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، وحمدي فتحي، ومحمد محمود، ومحمد فخري، ومحمد مجدي أفشة، وأحمد عبدالقادر، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، وبيرسي تاو، وزياد طارق، عبدالرحمن أشرف "مانو"، ووليد مصطفى، وعمار حمدي، ومحمود عبدالمنعم كهربا،

الهجوم: محمد شريف، وحسام حسن، وبرونو سافيو، وشادي حسين

قائمة الانتظار

وفي قائمة الانتظار: صلاح محسن، ومصطفى فوزي مواليد 99، ومحمد حسام النجار "ميدو حسام" مواليد 2000

مقيدين تحت السن وفي القائمة الأفريقية

وقام الأهلي بقيد 7 في القائمة الأفريقية، من اللاعبين تحت السن وهم: حمزة علاء، ومحمد مغربي، ورأفت خليل، وأحمد نبيل كوكا، وميدو نبيل، ومحمد أشرف، بالإضافة للصفقة الجديدة مصطفى سعد.

ولا يحق للأهلي قيد أي لاعب في القائمة الأفريقية إلا بعد قيده محليا سواء في الفريق الأول أو الشباب.

كما تم قيد أحمد سيد عبدالنبي الذي ينشط بمركز الظهير الأيمن، في قائمة فريقه بالشباب، فيما لم يتم قيده أفريقيا.