مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي موعد قيد كهربا في قائمته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أكد مصدر بالنادي الأهلي السبب وراء عدم قيد محمود عبدالمنعم "كهربا"، نجم الفريق، في قائمة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة اليوم الخميس إن محمود كهربا تم قيده محليا بالفعل.

وأضاف "كهربا موقوف حالياً ولن يلحق بدور الــ32 بدوري أبطال أفريقيا وبالتالي لا فائدة من قيده قاريًا".

وأوضح "حين ينتهي إيقاف كهربا سيتم قيده في شهر يناير دون شك فهو أحد العناصر المهمة".

وتعرض كهربا للإيقاف بسبب عدم دفعه الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك، والمقدر بمليوني دولار.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي قائمته التي ستشارك في النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة مفاجأت بالجملة تمثلت في إستبعاد صلاح محسن وعمار حمدي واحمد سيد عبدالنبي ومحمود كهربا.

وضمت القائمة 34 لاعباً هم محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفي شوبير وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمد أشرف ومحمد مغربي وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي ومحمد محمود ومصطفى سعد ميسي وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو ومحمد شريف وشادي حسين ورأفت خليل وزياد طارق ومحمد فخري وحسام حسن وميدو نبيل.