مصدر يوضح لمصراوي مصير ثلاثي الأهلي بعد رفع اسمائهم من القائمة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر مصير ثلاثي فريق الأهلي صلاح محسن وعمار حمدي وأحمد سيد عبدالنبي من قائمة الفريق الأفريقية للموسم الجديد.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أن الثلاثي تم رفع اسمه من قائمة الأهلي؛ لحين حسم موقفهم سواء بقيدهم في القائمة بشهر يناير المقبل.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، في وقت سابق من اليوم قائمة الفريق الأفريقية، التي تستعد لخوض منافسات الموسم الجديد.

وشهدت القائمة قيد 34 لاعبًا في القائمة، التي شهدت عودة أكرم توفيق العائد من الإصابة، ومحمد مغربي العائد من تجربة احترافية في التشيك،كما قام الأهلي بقيد 3 صفقات جديدة وهم برونز سافيو، وشادي حسين، ومصطفى سعد، فيما استبعد محمود عبدالمنعم كهربا، وصلاح محسن، وأحمد سيد عبدالنبي، وعمار حمدي.

وقام الأهلي بقيد 5 لاعبين شباب وهم: رأفت خليل، وزياد طارق، وميدو نبيل، ومحمد فخري، ومحمد أشرفوسيلتقي الأهلي في دور الـ32 أمام الفائز من مواجهة اتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ومحمد هاني، وكريم فؤاد، ومحمد عبدالمنعم، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود متولي، ومحمد مغربي، وعلي معلول، ومحمد أشرف.

خط الوسط: رأفت خليل، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، ومحمد محمود، وطاهر محمد طاهر، وبيرسي تاو، وزياد طارق، ومجدي أفشة، وبرونو سافيو، وأحمد عبد القادر، ومحمد فخري، وأحمد نبيل كوكا، ومصطفى سعد، وميدو نبيل.

الهجوم: محمد شريف، حسام حسن، وشادي حسين.